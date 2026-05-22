Половин милион коли се очаква да напуснат София около 24 май

Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май, съобщават от агенция „Пътна инфраструктура".

Традиционно най-много автомобили ще има по АМ „Тракия" – около 200 000, по магистрала „Струма" – над 110 000, и по „Хемус" – около 85 000. Останалият трафик се очаква да е по други отсечки от пътната мрежа.

В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони над 12 т по магистралите.

В друга отсечка с очакван интензивен трафик – тази в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.

Заради очаквания засилен трафик днес Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг.