ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22896062 www.24chasa.bg

Половин милион коли се очаква да напуснат София около 24 май

412
Магистрала „Тракия”. Снимката е илюстративна. Снимка: Фейсбук/Румяна Данаилова

Близо половин милион коли се очаква да напуснат София за почивните дни около 24 май, съобщават от агенция „Пътна инфраструктура".

Традиционно най-много автомобили ще има по АМ „Тракия" – около 200 000, по магистрала „Струма" – над 110 000, и по „Хемус" – около 85 000. Останалият трафик се очаква да е по други отсечки от пътната мрежа.

В определени часове временно ще се ограничава преминаването на тежкотоварните камиони над 12 т по магистралите.

В друга отсечка с очакван интензивен трафик – тази в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще е в една. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата.

Заради очаквания засилен трафик днес Националният координационен център за безопасно движение по пътищата ще проведе брифинг.

Магистрала „Тракия”. Снимката е илюстративна. Снимка: Фейсбук/Румяна Данаилова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)