Сметната палата реализира ключови мерки за изпълнение на антикорупционните препоръки на GRECO

Сметната палата реализира ключови мерки за изпълнение на антикорупционните препоръки на Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO), свързани с превенцията на корупцията сред висшите служители в изпълнителната власт. Това става ясно от официална информация, изпратена от институцията до Министерството на правосъдието.

В рамките на изпълнението на препоръките Сметната палата предприе редица конкретни действия за повишаване на прозрачността, контрола и превенцията на корупцията.

Институцията разработи антикорупционна мярка - Методика за анализ на специфичните рискове за почтеността на лицата, заемащи публични длъжности в централната изпълнителна власт, която предвижда периодичен анализ на риска и въвеждане на план за почтеност с конкретни мерки.

След законодателни промени през 2026 г. Регистърът на лицата, заемащи публични длъжности, вече се поддържа и публикува от Сметната палата. Публикувани са и списъци на лица, които не са подали декларации в законоустановения срок.

Сметната палата извършва пълни проверки на имуществените декларации, като данните се съпоставят с официални държавни регистри – Имотния регистър, Търговския регистър, регистъра на моторните превозни средства, Централния кредитен регистър и регистрите на НАП. При установени несъответствия се изпращат уведомления за тяхното отстраняване.

Като част от усилията за улесняване на задължените лица и повишаване на прозрачността, Сметната палата проведе информационна кампания за новите образци на декларации и организира поредица от онлайн обучения под мотото „Ясни правила, точни декларации", в които се включиха близо 3000 представители на държавната и местната власт. Институцията публикува подробни указания за попълване на декларациите, а като следваща стъпка разработи чатбот с изкуствен интелект, който да подпомага задължените лица при подаването на декларации и работата с публичния регистър.