Започна втората матура на 12-и клас, най-много са избрали английски

В 8,30 ч започна втората задължителна матура на 12-окласниците по профилиращ предмет. Тази сутрин в МОН бе изтеглен вариантът. Изпитът ще продължи четири часа.

Изпити се провеждат по 18 предмета в 1434 училища в страната. За втори ДЗИ по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000, като отново най-много са избрали да се явят на английски език.

Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).