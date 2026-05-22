ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев и министри се срещат с Дара в 14 ч. днес, ще...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22896165 www.24chasa.bg

Започна втората матура на 12-и клас, най-много са избрали английски

1956
В 8 часа зрелостниците вече бяха в училищата, готови за матурите Снимка: Велислав Николов

В 8,30 ч започна втората задължителна матура на 12-окласниците по профилиращ предмет. Тази сутрин в МОН бе изтеглен вариантът. Изпитът ще продължи четири часа.

Изпити се провеждат по 18 предмета в 1434 училища в страната. За втори ДЗИ по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000, като отново най-много са избрали да се явят на английски език.

Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се проведе в 617 училища.

Най-много 12-окласници са избрали да се явят на матура по английски.
Най-много 12-окласници са избрали да се явят на матура по английски. Снимка: Велислав Николов

В 8 часа зрелостниците вече бяха в училищата, готови за матурите
Най-много 12-окласници са избрали да се явят на матура по английски.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание