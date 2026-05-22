Такситата искат да са в буслентата, но само когато са с клиент

Такситата да се движат в буслентата, когато са с клиент. Така превозът ще бъде по-бърз, с по-ниска такса престой, съответно и по-ниска сметка за клиента. Същото искане имат и мотористите.

Пакет от искания, сред които и възможността за движение в буслентата, са подготвени от шофьорите и ще бъдат представени на новия транспортен министър Георги Пеев.

Вече 20 години не ни допускат в буслентата, както е в повечето европейски страни. Времето за клиента се удължава, така и сметката му, обясни Кирил Ризов, председател на съюз "Такси", пред Би Ти Ви.

Във Великобритания и Белгия например подобно движение е разрешено само за лицензираните таксита.

Това ще доведе до забавяне на движението на градския транспорт, казва Димитър Петров от столичната община.

Между 5000 и 10 000 на година са нарушителите, които минават през буслентата. Камери на общината ги снимат и ги пращат на пътната полиция.

Мотористите искат подобно разрешение, тъй като 90% от произшествията с тях стават именно в града. Сред пакета искания са още по-бързо въвеждане на бонус-малус, както и намаляване на годишните прегледи от 2 пъти веднъж годишно.