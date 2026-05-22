На първо четене: Връщат антикорупционната комисия, само ДПС - против

Със 153 "за" и 13 "против" (от ДПС, а "Възраждане" не участваха в гласуването) депутатите задвижиха възстановяването на антикорупционната комисия.

Закон за противодействие на корупцията, с който се създава Комисия за противодействие на корупцията (КПК), внесен от служебното правителство в края на април. Той е важен, защото е обвързан с плащания по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Предишната КПК беше закрита преди месеци, като нейните функции бяха разпределени между Сметната палата, ГДБОП и Националното следствие.

Комисията ще се състои от петима, като един ще се посочва от президента, един ще се избира от Народното събрание, по един от Общото събрание на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Шефът на комисията пък ще се сменя на ротационен принцип, а мандатът е 5 години. Изборът трябва да се случи един месец след влизане на закона в сила.

Срокът да бъде обнародван новият Закон за противодействие на корупцията е 5 юни, за да не се загубят плащания. Шефката на временната правна комисия Янка Тянкова съобщи и сумите, които могат да бъдат загубени - 214 млн. евро и 43 млн. евро.

Направленията по новия закон ще бъдат четири - превенция, разкриване на престъпления, проверка на имуществените декларации от лица, заемащи публични длъжности и конфликта на интереси.

"В последните години бяха направени 2 основни, но противоречащи си реформи за борба с корупцията. През 2023 г. бе създадена самостоятелна комисия за борба с корупцията, а в началото на тази година тя бе закрита, а функциите й - преразпределени", коментира от трибуната в парламента правосъдният министър Николай Найденов.

"Целта е ефективен орган, това е нужно. Основното изискване по ПВУ е да е политически независим орган, избиран с прозрачни процедури. Нашият законопроект сега пряко засяга превенцията - да има такива правомощия. Трябва да се концентrира разследващ потенциал", каза още министър Найденов преди законопроектът да бъде гласуван от депутатите.

Единствено от "Възраждане" отказаха да гласуват, защото според тях отново се възстановява същият орган без промяна, който според тях е неработещ.