Бойко Борисов: Не познавам Петьо Еврото

Съжалявам, че колегите от ДБ говорят неща, без да познават фактите. Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин нямаме вмешателство. Никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са, в случая сега разбираме коя е Снежанката. Никога не съм виждал, не съм говорил, нито познавам Петьо, или какъвто там, Еврото. И по никакъв начин не искам да ни клеветят.

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като от "Демократична България" заявиха, че има доказателства за "задкулисни връзки" между двамата.

Според съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов сутринта е излязла информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати.

"Документите, най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство, начело с Бойко Борисов и правосъден министър Данаил Кирилов, който си е позволил да излъже какво се е случило тогава", заяви той по-рано днес.

"2018 г., когато са избирали европрокурор, винаги съм оставял съдиите и прокурорите, винаги съм твърдял, че те трябва да си ги избират и да си ги защитават. Доста години са Искам да опресня паметта - не случайно навсякъде по снимките, когато ни арестуваха присъстваше Теодора Георгиева, прессъобщението на МВР гласеше, че акцията е съвместно с европрокуратурата. Как сега искат като тя работеше активно срещу ГЕРБ да кажат, че работи за нас. В 2 събрания съпругът й беше зам.-министър на външните работи. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. Изведнъж сега като Кьовеши я обвини, я пришиха към нас", заяви Борисов.

"Аз не съм сменял нищо и това го заявявам най-отговорно. След това Дани Кирилов (Данаил Кирилов - б.р.) беше сменен като министър, ако си спомня нещо друго, да каже. Както сега, само преди няколко месеца, се избираха новите европрокурори, пак нямам нищо общо с тези, които се предлагат", каза още лидерът на ГЕРБ.

