Дара Екимова е звездата на празника на Монтана

Акцент в програмата за празника на Монтана – Свети Дух, ще бъде концертът на Дара Екимова. Тя ще излезе на откритата сцена на пл. „Жеравица" на 1 юни в 21 ч. Младата изпълнителка е сред най-разпознаваемите имена в съвременната българска поп музика. Дара Екимова се утвърди с песни като „Всичко е било за добро", „Недей да ме будиш" и „Стокхолм". През последните години тя спечели голяма популярност и музикални отличия. През 2024 г. тя получи две награди на БГ Радио, включително за песента „Дишам", определена от публиката за хит на годината.

Празничната програма в Монтана започва на 27 май с изложбата „Етюди от Северозапада" на дружеството на художниците „Тенец" в галерия „Кутловица". Предвидени са още научна конференция, фермерски пазар, алея на занаятите, концерти.

В програмата се откроява и 19-ият Международен фолклорен фестивал – Монтана, 2026. Той ще събере танцови и певчески формации от 6 държави – България, Гърция, Италия, Република Сръбска – Босна и Херцеговина, Словения и Чехия. Те ще представят традиционна музика и танци от 31 май до 3 юни.

Нов елемент в програмата е панорамното издигне с балон на 31 май от 7 до 9 ч. и от 19 до 21 ч. над площад „Жеравица". То също е сред атракциите за посетителите на празничните събития.

В навечерието на Деня на детето ще има атрактивно събитие „Игри на неВОЛЯта" в парк „Огоста" със спортни и забавни игри, творчески занимания и забавления.

Подробната програма е публикувана на сайта на Община Монтана, а във всяко домакинство ще бъде доставена рекламна листовка със събитията, посветени на празника на града – Свети Дух.