ДБ: Има доказателства за задкулисна връзка между Бойко Борисов и Петьо Еврото

Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция от България към европейските институции за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Документите, най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство, начело с Бойко Борисов и правосъден министър Данаил Кирилов, който си е позволил да излъже какво се е случило тогава.

Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Към цялата фактология добавяме и вчерашното решение на съда, който освободи Петьо Еврото от наказателна отговорност, най-вероятно заради изначално порочен обвинителен акт. Управляващото мнозинство отказва създаването на временни комисии, ние ще внесем искане за изслушване във временната правна комисия. Трябва да бъдат изслушани Теодора Георгиева, Емилия Русинова, Бойко Борисов, Данаил Кирилов и представителят на държавата в Брюксел тогава г-н Цанчев", каза още Божанов.

"Това е огромен скандал. От диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел. Именно затова ние ще настояваме тези хора да бъдат изслушани в комисията по правни въпроси, за да получат хората отговори как се е управлявала държавата. Какъв е каналът между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство", запита той.

Божанов изрази надежда мнозинството в парламента да подкрепи предложението за изслушването в правна комисия, "за да се разкрият всички задкулисни връзки, чрез които се управлява българската държава през последните години".