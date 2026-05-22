Пенчо Милков свика първия щаб за пожарна безопасност в община Русе

По инициатива на кмета Пенчо Милков в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе се проведе първото заседание на Щаба за организация за осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските и защитените територии и земеделските земи на територията на общината. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В срещата участваха зам.-кметовете Димитър Недев и Никола Лазаров, кметове на кметства, представители на държавни и общински институции, както и експерти, ангажирани с дейностите по превенция и реакция при възникване на пожари.

В началото на заседанието директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов представи издадената от кмета заповед за определяне на пожароопасния сезон на територията на община Русе.

По време на срещата бяха обсъдени подготовката на институциите за предстоящия сезон, координацията между отделните структури и необходимите действия за предотвратяване и своевременно овладяване на пожари в горски територии, защитени местности и земеделски земи.

Представители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" запознаха участниците с критичните точки и рисковите зони, определени на база анализа от изминалата година. Като основни превантивни мерки бяха посочени почистването на нерегламентирани сметища, разчистването на труднодостъпни участъци, проверката и поддръжката на съоръженията, както и засиленият контрол върху паленето на огньове в частни имоти. Обсъдени бяха и възможностите за използване на видеонаблюдение и дронове за ранно установяване на дим и потенциални огнища.

„Превенцията е най-мощното ни оръжие срещу пожарите. Координацията между Общината, кметовете на малките населени места и контролните институции трябва да бъде безупречна, за да реагираме незабавно при възникване на опасност. Наш основен приоритет е защитата на живота и имуществото на хората", заяви кметът Пенчо Милков.

Той подчерта още, че община Русе ще продължи да работи активно с всички компетентни институции за повишаване на готовността и ефективността при реакция в кризисни ситуации.

В рамките на заседанието бяха набелязани и конкретни мерки за подобряване на комуникацията между институциите, информираността на населението и готовността за действие при възникване на пожари.