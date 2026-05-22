Апелативният съд върна делото срещу Иван Портних, разследването за Варненското езеро продължава

Апелативният съд във Варна окончателно отмени прекратяването на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и върна разследването обратно на прокуратурата.

Съдът приема, че по случая не са събрани всички важни доказателства и не е изяснено дали са извършени престъпления, свързани с аварията на тръбопровода във Варненското езеро и последвалото замърсяване.

Според магистратите прокуратурата не е изяснила ключови факти около аварията и замърсяването.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Производството е образувано след протест на прокуратурата и жалба от защитата на Иван Портних срещу решение на Варненския окръжен съд, с което беше отменено постановление за прекратяване на наказателното производство.

Разследването започва още през 2020 г. и е свързано с безстопанственост, длъжностни престъпления, замърсяване на околната среда, документни нарушения около проекта за тръбопровода под Варненското езеро.

Срещу Иван Портних е имало внесен обвинителен акт, но съдът два пъти е връщал делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения.

Апелативните магистрати посочват, че прокуратурата не е изпълнила предишни задължителни указания на съда. Сред тях е изясняването какви са били правомощията на служителите, към които Портних е препращал документи с резолюции.

Според съда това е важно, за да се прецени дали има данни за престъпление по служба и безстопанственост.

Магистратите подчертават, че липсва и анализ на действията или бездействията на други служители в общинската администрация, свързани с установените проблеми по тръбопровода и последвалата авария.

В определението си съдът отбелязва, че прокуратурата не е изяснила дали още през 2015 г. е имало информация за риск от сериозна авария и замърсяване на Варненското езеро.

Магистратите обръщат внимание, че след инцидента през 2015 г. самият Иван Портних е предявил претенции към фирмата „Максал Рейз" с аргумент, че могат да бъдат причинени значителни щети и замърсяване на околната среда.

Съдът посочва още, че не е изяснено дали кореспонденцията по случая е стигала до кмета; дали е бил упражнен контрол върху подчинени служители, както и защо не са предприети мерки за предотвратяване на аварии.