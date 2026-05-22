Николай Найденов: Ще ограничим правата на Борислав Сарафов като шеф на следствието

Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи, заяви правосъдният министър

От "Прогресивна България" днес ще внесат предложения за изменения на Закона за съдебната власт, с които ще се ограничи прегрупирането на Борислав Сарафов в Националната следствена служба. През 2025 г. бяха приети разпоредни в ЗСВ, според които директорът на службата получава относителна самостоятелност в прокуратурата - може да назначава служители, да командирова следователи. Сарафов по право е и зам.-главен прокурор по разследване, а този законопроект прекратява това. Премахва и тази самостоятелност за еднолично управление на следствената служба.

Това каза правосъдният министър Николай Найденов в кулоарите на парламента.

"За решението на прокурорската колегия, с което се отказа образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов - запознах се с документите и след анализ прецених, че има основание решението да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. В ситуация, в която Сарафов има поставени въпроси без отговор, следва в законова процедура те да получат отговор. Той в продължение на 15 г. заема ръководни длъжности в съдебната система. Бил е председател на специализираната прокуратура, зам.-главен прокурор, и.ф. главен прокурор, в момента е председател на "Национална следствена служба". 15 г., в които са се трупали въпроси, съдебна номенклатура и предполагам - на нерегламентирани влияния, връзки, зависимости. Това трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието", каза още министърът.

Затова той ще внесе жалба още другата седмица.

"Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата и хората, които застават зад него от присъствието си. Не знам колко още законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще го предложим", заяви министърът.

И допълни, че ако Сарафов не си тръгне сам от съдебната система "продължаваме с процедурата за неговото дисциплинарно освобождаване".

"Считам, че в прокуратурата работят доста достойни хора, и прокурори, и следователи, които разполагат с професионален интегритет и които вършат ежедневната си работа, и те трябва да бъдат подкрепени. Хора, които много дълго са упражнявали функциите на съдебна номенклатура, не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден отиват на работа, всеки ден изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство. Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи", каза още министър Найденов.

"Редно е всички лица, които са в управлението на държавата да имат публичност на имуществото си и да подлежат на по-засилен обществен контрол. Не е само заради парите, налице е изключителна непоследователност в антикорупционната политика - борбата с корупцията не се състои в това да откриваме и закриваме антикорупционни органи, а да ги надграждаме", коментира той приетият на първо четене законопроект за възстановяване на антикорупционната комисия.

"Първоначално създадената КПКОНПИ през 2018 г. и първоначално обединяваше 4 други комисии, после беше разделена на 2 - КПК и КОНПИ, след това беше закрита. Сега се опитваме някак да възстановим този орган, защото имаме нужда от орган, специализиран в борбата с корупцията. Предишната комисия въобще не заработи, тя не беше избрана и работеше със стария състав. Именно политическата безпристрасност на състава е част от гаранциите осъществяването на функциите й. Съставът ще бъде избран в едномесечен срок след възстановяването й", каза още Найденов.

Правосъдният министър бе категоричен, че за случая с бившата европрокурорка Теодора Георгиева ще представи всичката информация за нейния избор и съмненията, които продължават да текат за работата й.

"Засега това е едно решение, което не е влязло в сила, надявам се прокуратурата да го протестира. Не мога да кажа и не е редно, дали то е правилно или не, защото е предмет на съдебен контрол. Но определено буди повече въпроси", каза той за Петьо Петров - Еврото.