Обвиниха рецидивист, опитал да открадне монетник от увеселителен кът в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж за опит за кражба на пари от монетник на електрическа въртележка.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от около 01,30 часа до около 03,00 часа на 21.05.2026 г. в детски увеселителен кът в парк „Възраждане" в гр.София, обвиняемият И.В. е направил опит да отнеме 1171 евро на монети. Той е използвал различни технически средства - ъглошлайф, отвертка, френски ключ и метална ножовка и е разбил секретните болтове на касата на съоръжението. Опитът е останал недовършен, защото е бил задържан от полицейски служители. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като И.В. е осъждан на „лишаване от свобода" ефективно за идентични престъпления.

По случая се води досъдебно производство.

Предвид възможността да извърши друго престъпление, И.В. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража".