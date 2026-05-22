Шофьор помля стълб, мантинела и паркирана кола в Пловдив

Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Алкохолната му проба е отрицателна, разминал се е с акт

Водач на лек автомобил „Мерцедес" е загубил контрол и се е блъснал последователно в електрически стълб, мантинела и паркирано МПС на бул. „Кукленско шосе" в Пловдив, съобщават от полицията. Инцидентът е станал около 23 часа снощи. Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, съставен му е акт от екип на сектор „Пътна полиция".

През деня обаче са регистрирани други две произшествия, в резултат на които пешеходец и велосипедист са настанени в болница. Около 10,45 ч., на бул. „Македония" пресичащ на пешеходна пътека възрастен мъж бил ударен от извършващ ляв завой лек автомобил. Четири часа по-късно край моста на р. Марица на околовръстния път товарен автомобил с прикачено ремарке засегнал със задната си част движещия се по пътното платно велосипедист. И двамата пострадали са оставени под лекарско наблюдение без опасност за живота. Всички участници са изпробвани с дрегер, стойностите са отрицателни. По случаите се водят досъдебни производства.

