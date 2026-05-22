105 грама канабис и 30 грама амфетамин са иззети от имот в Каварна

105 грама канабис в множество пакетчета и 30 грама амфетамин бяха иззети от имот в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 21 май в хода на специализирана полицейска операция по линия на разпространение на наркотични вещества е извършена проверка на частен имот по ул. „Хаджи Димитър" в град Каварна. Установени и иззети са множество пакетчета със суха тревна маса с общо тегло 105,60 грама и пакет с кристалообразно вещество, реагиращо на амфетамин с тегло 30,30 грама. С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани мъж на 61 години и жена на 56 години. На жената е повдигнато обвинение и е с наложена мярка за неотклонение „Парична гаранция". Работата по установяване и документиране на престъпната дейност продължава.

Преди два дни пак при спецоперация в имот в Добрич беше разбита оборудвана лаборатория в стая за отглеждане на канабис, като бяха иззети растения с различна височина с тегло 9 кг, както и 60 грама суха тревна маса, а от друг апартамент пак в Добрич също бяха иззети два пакета канабис с тегло 40 грама.