Шофьор загина в катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина на място след в катастрофа на пътя от Хасково за село Минерални бани, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

В 17,00 часа вчера по пътя се е движил лек автомобил, управляван от 56-годишен жител на село Върбица. След загуба на контрол над колата водачът е излязъл вдясно и се е преобърнал в канавка. От удара е загинал на място. Образувано е досъдебно производство.

Последните два случая със загубили живота си на пътя в региона бяха на 16 и 17 май. Произшествията станаха в отсечките между ивайловградските села Попско и Белополци и Хасково - Димитровград.