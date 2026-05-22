Засилено полицейско присъствие около училищата за абитуриентските балове в Добричко

Ще има засилен контрол при провеждането на абитуриентските балове и честванията за 24 май, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич. Ще се следи за опасно шофиране, добавят оттам. Полицейското присъствие в районите на училищата ще е засилено. При констатиране нарушения незабавно ще се глобява на място, а при невъзможност чрез видеозаснемане по-късно нарушителите ще бъдат призовани в най-близкото РУ МВР за съставяне на актове.

Проведени са срещи и превантивни беседи с абитуриенти от всички 27 училища в област Добрич от полицейски служители на „Пътна полиция" и „Охранителна полиция".

Дадени са препоръки за безопасното пътуване и придвижване към местата за провеждане на абитуриентски балове.

По време на абитуриентските тържества присъствието на полицейски органи ще бъде засилено с цел недопускане на инциденти при придвижването на празнуващите. Контрол ще се осъществява по маршрутите с очаквано интензивно движение на младите хора и придружаващите ги след приключване на тържествата, казват още от полицията.

„Осигури си шофьор за преди и за след бала и се насити на удоволствието да си абитуриент, празнувай, но се контролирай, не прекалявай с алкохола, не се дрогирай", са обяснявали полицаите на беседите и напомнят, че шофирането с алкохол в кръвта над 1,2 на 1000 е престъпление, както и,че младежи без книжки да не застават зад волана.