Румен Радев: Да се разплетат случаите на Пепи Еврото и Нотариуса трябва независим ВСС и главен прокурор

Това е много сложен въпрос, за съжаление досега нищо не се направи по него - и по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов - Нотариуса. Тези случаи трябва да се разплетат, а както виждате те през годините не мръднаха. Затова се надявам, че ще има смислен дебат по Закона за съдебната власт, важно е критериите и процедурите, по които ще се избират новите членове на ВСС да бъдат внимателно прецизирани, за да бъде той независим и да спомогне да ги разплетем. Това означава да имаме и нов независим, обективен главен прокурор.

Това каза премиерът Румен Радев в парламента по случаите с Петьо Петров - Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса.

"Разбира се, ще го поздравя", лаконичен бе Радев дали ще поздрави Борислав Сарафов ако се оттегли от съдебната система.

"Ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост, но тя не трябва в никакъв случай да се превръща в капсулиране. Затова казвам, че е много важно какви промени се приемат в Закона за съдебната власт, важно е и за процедурите. Оттам ние да тръгнем и да работим по тези правила и да има парламентът, със своите инструменти, да оказва вменените в конституцията задължения. Трябва да отчетем колко време Борислав Сарафов стоя на поста извън регламентираното. Той го превиши значително това време, което се полагаше по закон за и.ф. главен прокурор", каза Радев.

"Това не е първият случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Да не говорим за катастрофите, войната по пътищата, родителите, които чакат възмездие и справедливост. Навсякъде има остър дефицит от справедливост", заяви министър-председателят.

"Нека се върнат представителите ни и ще имаме повече информация. Има искане от турската страна, самите те са изпратили меморандум с покана и ще видим какво искат и те", коментира той исканията за предоговаряне на договора с турската газова компания "Боташ".

"Не споделям тези притеснения, но все пак депутатите трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник. Това не е работа на изпълнителната власт", каза той за промените в правилника на парламента, които опозицията определи като ограничаващи правата им.

"Това ще бъде определено от решенията на парламента, надявам се да има много смислен дебат по тази тема, за да не повтаряме негативните сценарии, които гледахме до момента с тази комисия", заяви премиерът за възстановяването на антикорупционната комисия, което днес бе прието на първо четене от депутатите.

За избора на вицепремиера Иво Христов да отговаря за организацията на "Евровизия", премиерът заяви: "Защо мислите, че е евроскептичен? Европа има нужда от солидна зона евроскептицизъм, за да оцелее в съвременния изключително сложен свят. Мисля, че е крайно време Европа да започне да работи изхождайки от позицията на здравия разум и реалистичната оценка за това, което се случва вътре и около Европа".

"Ще направим детайлен анализ, преди да предприемем каквито и да е мерки. Не може и няма да има механични съкращения в държавната администрация. Тя е тази, която обслужва интересите и на гражданите, и на бизнеса. И тя трябва да работи ефективно и бързо. Това са критериите, по които ще провеждаме тази реформа", категоричен бе премиерът.

"Не се меся по никакъв начин в работата на тази комисия, там има професионалисти и експерти, които установяват всички факти и обстоятелства. Тя е разгледала всички сигнали, постъпили до момента, и е преценила, че не са основателни в такава степен, за да се поддържа тази охрана", коментира той, след като по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че се чувства застрашен, откакто охраната му бе свалена миналата седмица.

"Ще има наистина детайлна проверка как са извършвани тези полети, за да е ясно за дестинациите, за съответните самолети, за всички разходи и най-вече : как са плащани", каза Радев.

"България винаги е била част от общите европейски решения, на общата външна политика и тази за сигурност на ЕС. Но България има право на свое собствено мнение по тези въпроси. Моето мнение е, че такъв военен трибунал има ефект (за Владимир Путин - б.р.), когато дадена държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен. Тези условия към момента не съществуват и едва ли ще съществуват в обозримо бъдеще", заяви още премиерът.

