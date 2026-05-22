Общинска полиция и СДВР с 440 глоби за нарушения електрически тротинетки

При съвместни проверки екипите на Общинска полиция и СДВР от началото на април до сега са съставили над 440 фиша за различни нарушения, извършени от водачи на индивидуални електрически превозни средства - тротинетки. Това съобщи заместник-кметът на Столичната община по направление „Сигурност" Лъчезар Милушев.

Проверките се извършват регулярно в различни райони на София, като основната им цел е да се гарантира безопасността както на ползвателите на такъв тип превозни средства, така и на пешеходците и другите участниците в движението. По думите на заместник-кмета Милушев, контролът ще продължи и през следващите месеци, особено в зоните с интензивен трафик и засилено присъствие на електрически тротинетки. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община.

„Периодично извършваме проверки съвместно със СДВР и продължаваме инициативата за раздаване на информационни листовки. Целта не е единствено да се налагат санкции, а да се повиши културата на движение и отговорността на водачите. Това е важно както за личната безопасност, така и за сигурността на останалите граждани", заяви Милушев.

Същевременно се реализира и инициативата за раздаване на информационни листовки. От началото на кампанията са раздадени над 6000. Материалите съдържат информация за правилата за движение на електрически тротинетки и велосипеди, задълженията на водачите, както и основните изисквания за безопасно управление.

Най-често нарушенията се установяват в натоварени градски зони – по тротоари, около кръстовища, пешеходни пространства и паркове. Сред най-разпространените нарушения са движението с превишена или несъобразена скорост, липсата на внимание към пешеходците, използване на превозното средство от двама души, както и управление на електрически тротинетки от лица, които нямат навършени 16 години.

Правилата за управление на електрически тротинетки са ясно регламентирани в Закона за движение по пътищата, но често се пренебрегват или спазват частично. Законодателството изисква водачите да използват предпазна каска, максималната разрешена скорост е до 25 км/ч, а използването на мобилен телефон по време на движение е забранено, освен чрез устройство, позволяващо работа без участие на ръцете. Забранено е и движението през тъмната част на денонощието.

Столичната община подкрепя използването на индивидуални електрически превозни средства за придвижване в градска среда.

С грижа за живота и здравето на ползвателите на такива превозни средства и другите участници в движението Столична община и СДВР ще продължат както контролните действия, така и информационните кампании с цел по-безопасно и отговорно използване на електрическите тротинетки в градска среда.