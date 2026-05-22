Ученици показаха рисунки, посветени на Кирил и Методий, в храма „Свети Дух" в Монтанa

На християнския празник „Възнесение Господне" в православния храм „Свети Дух" в Монтана бе открита изложба с рисунки на деца от 6-ти „в" клас на Четвърто основно училище „Иван Вазов" в Монтана. Изложбата е на тема „Светите Седмочисленици" е посветена на просветителите – братята Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

„Отдавна имах една идея, която чакаше своя правилния момент и точните хора, за да бъде реализирана. Открих ги в лицето на моите прекрасни шестокласници. Те са изключително талантливи деца, които през цялата учебна година участват в редица национални конкурси и непрестанно доказват своя творчески потенциал. Когато им споделих идеята да нарисуваме Светите Седмочисленици, те я приеха с огромно вълнение и готовност.

Предизвикателството беше голямо. Исках да им обясня, че рисуването на икони е различно от всичко, което са правили досега. Иконописът има друг канон. При него се спазват специфични правила и обстоятелства, особено при изобразяването на човешката глава и изражението на лицето. Това не е просто портрет, а духовен образ. Докато рисуваха, децата не просто смесваха боите. Те проявиха огромно любопитство и искаха да разберат историята зад всеки един от Светите Седмочисленици. Вълнуваха се какви ученици са били те и как са се превърнали в толкова отдадени последователи на своите учители Кирил и Методий.

Самите деца ми се довериха на мен като учител и това се вижда в изложбата, каза учителката по рисуване и художник Таня Василева.