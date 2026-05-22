Издадени са над 440 фиша през април за нарушения с електрически тротинетки в София

От началото на април досега при съвместни проверки екипите на Общинска полиция и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са съставили над 440 фиша за различни нарушения, извършени от водачи на индивидуални електрически превозни средства - тротинетки, съобщиха от Столична община (СО). Данните са от заместник-кмета на СО по направление „Сигурност" Лъчезар Милушев, цитиран от БТА.

Най-често нарушенията се установяват в натоварени градски зони – по тротоари, около кръстовища, пешеходни пространства и паркове. Сред най-разпространените нарушения са движението с превишена или несъобразена скорост, липсата на внимание към пешеходците, използване на превозното средство от двама души, както и управление на електрически тротинетки от лица, които нямат навършени 16 години.

Проверките се извършват регулярно в различни райони на София, като основната им цел е да се гарантира безопасността както на управляващите тротинетки, така и на пешеходците и другите участниците в движението. Според заместник-кмета Милушев контролът ще продължи и през следващите месеци, особено в зоните с интензивен трафик и засилено присъствие на електрически тротинетки. „Периодично извършваме проверки съвместно със СДВР и продължаваме инициативата за раздаване на информационни листовки. Целта не е единствено да се налагат санкции, а да се повиши културата на движение и отговорността на водачите. Това е важно както за личната безопасност, така и за сигурността на останалите граждани", заявява той.

Правилата за управление на електрически тротинетки са ясно регламентирани в Закона за движение по пътищата, но често се пренебрегват или спазват частично. Законодателството изисква водачите да използват предпазна каска, максималната разрешена скорост е до 25 км/ч, а използването на мобилен телефон по време на движение е забранено, освен чрез устройство, позволяващо работа без участие на ръцете. Забранено е и движението през тъмната част на денонощието.

СО и СДВР ще продължат както контролните действия, така и информационните кампании с цел по-безопасно и отговорно използване на електрическите тротинетки в градска среда.

От 1 март до 19 март бяха санкционирани 250 водачи на електрически тротинетки, които са нарушили закона. Повечето от тях са пълнолетни.