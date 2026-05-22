ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22897080 www.24chasa.bg

Митничари задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Средец

380
450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони са били иззети в Средец. СНИМКА: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха близо 450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони с характеристики на ракия и спирт, съобщи Катя Куцарова, главен експерт в отдел "Връзки с обществеността" на Агенция "Митници".

Алкохолът е открит на 18 май при контролна проверка в специализиран малък обект за дестилиране в Средец. Инспекторите установили, че складовото помещение на казана за изваряване на ракия е празно, но в двора на имота, в обособена баня, в приземния и другите етажи на жилищната сграда, както и в паркиран автомобил, открили голям брой пластмасови бидони и туби с различна вместимост. В тях се съдържали 295 литра етилов алкохол с характеристики на ракия и 150 литра с характеристики на спирт.

За алкохола не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. Общо 445 литра етилов алкохол са иззети, а проби ще бъдат изпратени за анализ в митническа лаборатория. Предстои образуване на административнонаказателно производство по случая.

През април 2025 г. митнически служители от същата териториална дирекция задържаха близо половин тон нелегален етилов алкохол при две отделни операции срещу незаконната търговия с акцизни стоки в региона.

450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони са били иззети в Средец. СНИМКА: АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание