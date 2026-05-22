Митничари задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Средец

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха близо 450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони с характеристики на ракия и спирт, съобщи Катя Куцарова, главен експерт в отдел "Връзки с обществеността" на Агенция "Митници".

Алкохолът е открит на 18 май при контролна проверка в специализиран малък обект за дестилиране в Средец. Инспекторите установили, че складовото помещение на казана за изваряване на ракия е празно, но в двора на имота, в обособена баня, в приземния и другите етажи на жилищната сграда, както и в паркиран автомобил, открили голям брой пластмасови бидони и туби с различна вместимост. В тях се съдържали 295 литра етилов алкохол с характеристики на ракия и 150 литра с характеристики на спирт.

За алкохола не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове. Общо 445 литра етилов алкохол са иззети, а проби ще бъдат изпратени за анализ в митническа лаборатория. Предстои образуване на административнонаказателно производство по случая.

През април 2025 г. митнически служители от същата териториална дирекция задържаха близо половин тон нелегален етилов алкохол при две отделни операции срещу незаконната търговия с акцизни стоки в региона.