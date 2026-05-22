Ограничават движението в Пловдив заради футболното дерби „Локомотив" – „Ботев"

Променят се маршрутите на 7 линии от градския транспорт

Движението на превозни средства между 14 и 22 ч. в понеделник, 25 май 2026 г., се спира заради провеждането на футболна среща на стадиона до "Лаута" между отборите на ПФК "Локомотив" - Пловдив и ПФК "Ботев", съобщават от "Организация и контрол на транспорта".

Ограничение на движението ще бъде въведено по:

- ул. "Лев Толстой" - от кръстовище с бул. "Санкт Петербург", до кръгово кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров"

- ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръгово кръстовище с ул. "Лев Толстой", до кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев"

- ул. "Димитър Ризов" - от кръстовище с ул. "Поручик Боян Ботев", до кръстовище с бул. "Освобождение".

Дербито в понеделник променя маршрутите на автобусни линии №9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт:

Линия №9

Посока завод "Юрий Гагарин" - ЖК "Тракия" - А12 - ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов" спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия №10

Посока ул. "Юндола" – ЖК "Тракия"- А13 - бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото – жк "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Съединение" спирка №108 - с/у "Детски свят" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - ул. "Съединение", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят", направо по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото –ЖК "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по бул. "Освобождение" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока ТК "Марица" – ЖК "Тракия"- А12 - ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока АПК "Тракия" – ЖК "Тракия" - А12 - ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока ул. "Юндола" – ЖК "Тракия" - А12 - ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия" – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока кв. "Прослав" – ЖК "Тракия" - А12 - ул. "Съединение", десен завой по ул. "Димитър Ризов", спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина", ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия" (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Посока "II автоколона" - ТК "Марица" - ул. "Съединение", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят", направо по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото –ЖК "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", десен завой по бул. "Освобождение" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока - бул. "Освобождение", ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 – магазин "Алфина", обръщалото – жк "Тракия" – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", десен завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Съединение" спирка №108 - с/у "Детски свят" и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.