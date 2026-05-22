Икона, чипровски килим и покана за гостуване в България получи папата от делегацията ни в Рим

Това не е само традиция за посещение, а е традиция на единство между католическата и православната религия - християнството е едно, то е съборно и единно, каза председателят на българския парламент Михаела Доцова

Икона на св. Иван Рилски, българският светец, небесен закрилник на целия български народ подари председателят на Народното събрание Михаела Доцова на главата на римокатолическата църква папа Лъв XIV. Българската делегация дари и ръчно тъкан чипровски килим, който е и напомняне, че през XVI–XVII век Чипровци се превръща в един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световно известните майсторски изтъкани килими от градчето са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол.

Михаела Доцова е начело на българската парламентарна делегация, която е на двудневно посещение в Рим и Ватикана по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В делегацията са още са зам.-председателят на Народното събрание Айтен Сабри от ДПС, зам.-шефовете на парламентарните групи на "Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и депутатите Атанас Славов от ДБ и Венко Сабрутев от ПП.

Срещата с папата дори продължи по-дълго от предварително договореното, а след нея Доцова обясни, че папата е получил и покана отново да гостува в страната ни. На въпрос кога може да се очаква подобна визита, тя с усмивка каза, че не е от хората, които може да поставят срокове на папата. Получила уверение, че ще проверят кога може да се случи това, надеждата е да е по-скоро, за да се получи традицията. "Това не е само традиция за посещение, а е традиция на единство между католическата и православната религия - християнството е едно, то е съборно и единно", каза Михаела Доцова.

Лъв XIV e получил и благодарност от българската делегация за това, че вече повече от 60 години 24 май се отбелязва във Ватикана. "Това е и начинът, по който отбелязваме приносът на българската писменост и книжовност за опазването на славянските народи, както и за признанието, който Католическата църква е дала назад във времето на българската книжовност", каза Доцова като подчерта, че точно книжовността, заедно с религията са ни запазили като народ в най-трудните времена. Председателката на парламента е подчертала, че дължим и на религията да опазваме ценностите и да запазваме мира. "Обществото не се е научило и тепърва учим уроците си. С папа Лъв XIV допълнително си говорихме, че има и нови предизвикателства. Той ще работи за опазването на религиозните и християнските ценности, има позиции и за опазването на околната среда и развитието на технологиите и изкуствения интелект. Като общество трябва да пазим религията и ценностите!", каза Доцова. Според нея папата очаква от България, предвид географското й разположение, да е от създателите на мостове за мир. Той е изпратил благословия към целия български народ.

Освен с папата Михаела Доцова разговаря и с Държавния секретар на Ватикана Негово Високопреосвещенство кардинал Пиетро Паролин.

Очаквайте подробности