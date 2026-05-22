Военният министър очаква нота от САЩ за удължаване на престоя на US самолетите в София

Очакваме днес или във вторник от САЩ да постъпи нота с искане за удължаване на престоя на американските военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Георги Георгиев от „Възраждане“ относно това дали Министерството на отбраната ще разреши удължаване на срока на престой на американските самолети на летището в София.

Стоянов посочи, че при постъпване на такава нота ще бъде извършен задълбочен и всеобхватен анализ, оценка на риска и заплахите и, в зависимост от резултатите от анализа, ще бъде спазена законовата процедура. Той добави, че народните представители ще получат информация за взетото решение, пише БТА.

Премиерът Румен Радев заяви на заседанието на Министерския съвет тази седмица, че очаква американската страна да поиска удължаване на престоя на самолети и цистерни на Военновъздушните сили на САЩ на летище „Васил Левски“ – София. Той припомни, че техниката е разположена на летището по силата на решение на Министерския съвет на кабинета „Желязков“ със срок на пребиваване до края на май. Радев съобщи тогана, че е провел телефонен разговор с военния министър на САЩ Пийт Хегсет, а след това и с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите му в разговора с американския президент е поставил въпроса за отпадане на визите за българските граждани. „Очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък“, отбеляза още премиерът.