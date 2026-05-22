ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Шишков: Водната криза чука на вратата

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22897543 www.24chasa.bg

Иво Христов: В рамките на месец и половина ще сме готови с управленската програма

1472
Димитър Стоянов, Иво Христов и Румен Радев СНИМКА: Румяна Тонева

Допускам, че в рамките на месец и половина ще бъдем готови с управленската програма. Това заяви по време на парламентарния контрол вицепремиерът Иво Христов. Той отговори на въпрос относно стратегията и непосредствените задачи на стратегическото развитие и координацията на политики. Стратегическите цели, по които ще работим с екипа ми, са ясно дефинирани в предизборната програма на „Прогресивна България“ и ще залегнат и в управленската програма, чието изготвяне също ми е възложено, заяви Христов. Нашето кредо е свободна, демократична и просперираща европейска България, добави той.

Христов отбеляза, че ресорът му като вицепремиер се структурира в момента. Той припомни, че премиерът Румен Радев му е разпоредил да координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на туризма и на младежта и спорта. Възложено му е да осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция „Архиви“ и Държавната агенция за българите в чужбина. 

„Човешкото развитие е параметър, който ясно показва на какъв етап е човекът в едно общество, доколко той е образован, здрав, доколко той има пълноценни старини, дългосрочна житейска перспектива, доколко живее в благоустроена среда и т.н.“, коментира още Христов относно бъдещата си работа. По думите му това е стратегически и дългосрочен проект и заявка за лява политика. 

„Икономическият растеж се разпределя неравностойно в едно общество. Нещо повече – той често задълбочава неравенствата, което наблюдаваме в последните години драматично и в България, и другаде“, заяви също той, цитиран от БТА. 

Димитър Стоянов, Иво Христов и Румен Радев СНИМКА: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание