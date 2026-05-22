Зрелостници от Пловдив: Имаше страшен гаф на матурата по английски

Пуснали им грешен запис за слушане с разбиране

Пуснаха ни грешния запис на първата част на изпита по английски, който беше слушане с разбиране – вместо втория текст, тръгна петият. Това беше страшен гаф, но не се притеснихме. Да, малко ни забави, но ни удължиха времето с 15 минути.

Така зрелостници от Английската гимназия описаха проблема по време на матурата по основния изучаван от тях език, който предизвикал напрежение още в началото сред тях.

"Спрямо нашето ниво не ни обърка", коментира Весела Русева. Тя излезе заедно със съучениците си Борис Влахов и Георги Манчев. "Мислим, че сме се справили отлично, и чакаме вече бала утре", казаха момчетата, които ще записват да учат медицина и инженерство в София.

Зрелостниците изброиха и какви теми са се паднали в частта от изпита, в която се проверява как пишат на английски език. "В първата задача трябваше да напишем разменен имейл с момче от Аржентина и да му разкажем за България, а във втория – есе на тема „Грешка в живота и как ми е повлияла", разказа Зорница Влахова също ученичка от ЕГ "Пловдив". Заедно с нейната приятелка Атанаска Петкова излязоха усмихнати и доволни от сградата на Математическата гимназия. Атанаска ще записва също медицина в Пловдив, а Зорница ще учи в чужбина за инженер. И двете не са се притеснили от объркването в частта за слушане на матурата. "Да, първоначално се учудихме какво става, но после всичко се изясни и продължихме с изпита", добавиха момичетата.

"Готови сме за бала, само го чакаме, дано времето да е с нас и да не вали", казаха момичетата.

Всички те са се явили на втората матура в Математическата гимназия, където е имало ученици и от Руската, както и зрелостници, положили изпита за професия.