Лекар на 90 години се грижи за пациентите в петричкото село Скрът

Плакет "За граждански принос" връчи кметът на Петрич Димитър Бръчков на д-р Кирил Апостолов, който отбеляза 90-годишен юбилей и 65 години професионален път.

Д-р Апостолов е личен лекар на хората в село Скрът. Кметът поздрави лекаря за юблиея и му благодари за неговата отдаденост и отговорност към пациентите. Подчерта, че във време на недостиг на лекари работата му е от изключителна обществена значимост.

"Д-р Апостолов е не само добър медик, но и изключителен човек, който винаги се отнася с разбиране, съчувствие и уважение към всеки един. По него си сверяваме часовника. Всяка сутрин в 7:50 часа е пред здравната служба, пристига от Петрич и започва да приема пациентите", казаха с благодарност жители на селото.