ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Шишков: Водната криза чука на вратата

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22897623 www.24chasa.bg

Лекар на 90 години се грижи за пациентите в петричкото село Скрът

Тони Маскръчка

984
СНИМКА: Община Петрич

Плакет  "За граждански принос" връчи кметът на Петрич Димитър Бръчков на д-р Кирил Апостолов, който отбеляза 90-годишен юбилей и 65 години професионален път.       

Д-р Апостолов е личен лекар на хората в село Скрът. Кметът поздрави лекаря за юблиея и му благодари за неговата отдаденост и отговорност към пациентите. Подчерта, че във време на недостиг на лекари работата му е от изключителна обществена значимост. 

"Д-р Апостолов е не само добър медик, но и изключителен човек, който винаги се отнася с разбиране, съчувствие и уважение към всеки един. По него си сверяваме часовника. Всяка сутрин в 7:50 часа е пред здравната служба, пристига от Петрич и започва да приема пациентите", казаха с благодарност жители на селото. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Община Петрич
СНИМКА: Община Петрич
СНИМКА: Община Петрич
СНИМКА: Община Петрич
СНИМКА: Община Петрич
СНИМКА: Община Петрич

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание