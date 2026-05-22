Иван Шишков: Водната криза чука на вратата

64% от водопроводната мрежа е амортизирана и за спешна подмяна, каза регионалният министър

Трябва да направи анализ за ВиК дружествата по следните критерии. Първо, населени места, които имат проблем с водоизточника, защото част от проблемите са, че има населени места, които водоизточниците не са им достатъчни. След това населени места, където имат проблеми с довеждащ водопровод. Навремето, когато бяха регионален министър беше емблематичен случая с Омуртаг. И населени места с изключително остаряла ВиК мрежа. Това са три компонента, които допринасят за водната криза в България, която започва наистина да чука на вратата.

Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в парламента.

По думите му над 60 на сто от тръбите в страната са от азбестоцимент и отдавна са надхвърлили експлоатационния си живот, което води до масови аварии и огромни загуби на вода. Това станало ясно от доклад на „Български ВиК холдинг" за състоянието на инфраструктурата към края на 2025 г.

Шишков каза, че според официалните данни ситуацията е стряскаща, а проблемите с безводието обхващат все повече райони в страната.

"Анализът на 26-те ВиК оператора в структурата на холдинга показва, че основната част от водоснабдителните мрежи са критично остарели. Близо 64% от мрежата е изградена от азбестоциментови тръби, които с времето губят своята якост. Други 14% са стоманени тръби, които при липса на адекватна антикорозионна защита изтъняват и водят до постоянни течове", обясни той.

Единственият начин за справяне с тези загуби е пълната подмяна на компрометираните участъци, тъй като съществуващата инфраструктура не е адаптирана към настоящите климатични условия.

Факторите за водната криза били комплексни. Освен амортизираната мрежа, сериозно влияние оказвали

промените в климата и продължителните периоди на засушаване, които намаляват дебита на водоизточниците. Освен това и повишената консумация през лятото, дължаща се на временно пребиваващи граждани, както и нерегламентирано ползване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, пълнене на басейни и миене на улици, което допълнително допринасяло.

"Критичното състояние се дължи и на натрупани с годините проблеми в управлението. В много населени места, като емблематичните случаи с Омуртаг и Плевен, кризата се е задълбочила, тъй като кметовете са избягвали да разкопават улиците, за да не губят гласове преди избори. И когато едно управление не може да направи така, че да направи истинска промяна, едно управление не може да постъпи смело, да постъпи отговорно, резултатите, проблемите винаги се наслояват и идва моментът, в който идва кризата", смята още министърът.