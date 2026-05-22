Напусна ни легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Отиде си поредната телевизионна легенда.

След кратко боледуване почина Тодор Попов. Той е бивш режисьор в Българската национална телевизия и един от създателите на "Всяка неделя. Голямата му страст обаче бе тенисът и го коментира години наред в само по БНТ, но също за Eurosportq RING, TV+, MAX sport.

Отразявал е не само най-големите турнири по тенис, но и олимпийски игри. Един от спортните корифеи, готов да даде компетентно мнение за различни спортове.

Тодор играеше отлично тенис на маса, а в тениса спечели куп титли за журналисти, включително и световни.

Редакцията на "24 часа" изказва съболезнования на семейството на Тодор Попов.

Почивай в мир, Тоше!

