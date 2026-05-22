ПП: Има връзка между Пепи Еврото и правителството на Борисов при определянето на Теодора Георгиева

За нас няма никакво съмнение относно връзката на Петър Петров – Еврото с правителството на Борисов при определянето на българския европрокурор Теодора Георгиева, заяви Бойко Рашков от „Продължаваме промяната“ (ПП) на брифинг пред журналисти в Народното събрание.

„Днес се появиха оптимистични сигнали от Народното събрание. Чухме думи от министъра на правосъдието, които бяха потвърдени и от премиера. Нещо, което ние отдавна казваме, е, че за да бъде изчистена съдебната система от зависимости, не е достатъчно да бъде сменен един изпълняващ функциите главен прокурор с друг“, каза Велислав Величков от ПП.

„Господин Сарафов в продължение на 11 години заема ръководни постове в съдебната система – като заместник главен прокурор, а след това и като директор на Националната следствена служба. Оттук нататък, за да започне ветингът (проверката), Сарафов трябва изцяло да освободи съдебната система от присъствието си“, добави Величков.

„Подкрепяме призива на министъра на правосъдието и на премиера. Ако това не се случи – подкрепяме готовността на министъра да внесе повторно искане за дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов, но добавяме и името на Емилия Русинова. При установените за нея факти в образуваното дисциплинарно производство тя не трябва повече да бъде ръководител на най-важната прокуратура в страната и има възможност да осуети събирането на доказателства по дисциплинарното производство. Затова и тя трябва да освободи поста ръководител на Софийската градска прокуратура“, посочи още Величков.

Той обясни, че „диванчето“, което определя всичко, случващо се в съдебната система през последните десетина години, трябва да бъде подложено на внимателна инспекция и всички хора, които са минавали през него, да бъдат изслушани в специална комисия, която да изследва зависимостите, тайните и търговията с влияние във висшите етажи на съдебната власт.

Бойко Рашков заяви, че по парламентарен път трябва да се полагат усилия за изясняване на тези въпроси, тъй като няма друга институция, която би могла да се занимава с тях.

„Всички тези данни трябва да бъдат извадени наяве. Нека не си затваряме очите за неща, които са се случвали. Апелираме управляващите от „Прогресивна България“ да променят становището си по отношение на този скандал и да подкрепят създаването на комисия по въпроса“, каза Мирослав Иванов от ПП, цитиран от БТА.

По повод решението на съда относно Петър Петров – Еврото, Велислав Величков заяви, че то е странно и абсурдно. Според него, за да има такова решение, очевидно съдът е изключил измамата от обвинителния акт и е оставил само документното престъпление. По думите му е налице или подбудителство, или помагачество, или съучастие.

На въпрос дали Емил Дечев има връзка с казуса около Теодора Георгиева, Величков отрече.