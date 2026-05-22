Заловиха двама младежи с наркотици в Монтанско

Нa 21-ви май в град Лом е заловен 16 -годишен с наркотици в спецакция по разпоредително писмо на главния секретар на МВР за противодействие на конвенционалната престъпност, престъпленията, свързани с наркотични вещества и контрол на пътното движение.

В хода на проведените мероприятия и след получена информация, в гр. Лом е установен 16 г. жител на гр. Лом, който доброволно е предал 2 бр. хартиени свивки, съдържащи суха зелена листна маса и 1 бр. угарка от цигара с остатъци от суха зелена листна маса, с общо тегло от 2,02 гр., които при направения полеви наркотест реагират на наркотичното вещество „амфетамин".

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Работата по случая продължава.

В хода на проведените мероприятия в гр. Монтана и след получена информация от служители на сектор „Криминална полиция" при РУ - Монтана за държане на наркотични вещества е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А3", управляван от 21 г. жител на с. Копиловци. С протокол за доброволно предаване водачът е предал, намиращата се у него 1 бр. свита цигара, съдържаща канабис с тегло 0,6 гр., която при направения полеви наркотест реагира на „канабис".

По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ - Монтана за престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК. Лицето е задържано в РУ - Монтана за срок до 24 часа.