277 избраха английския за втора матура в Добричко

За втория задължителен държавен зрелостен изпит, който е по избор, заявления в област Добрич са подали общо 460 ученици. В община Добрич учениците са 326, Балчик – 47, Каварна – 35, Тервел – 23, Генерал Тошево – 14 и Крушари – 15.

Изборът на предмети на зрелостниците е за история и цивилизации – 35 ученици, физика и астрономия – 1, география и икономика – 41, философия – 14, биология и здравно образование – 29, информационни технологии – 15, музика – 12, изобразително изкуство – 3, предприемачество – 9, английски език – 277, немски език – 3, руски език – 20 и испански език – 1 ученик.

От Регионалното управление на образованието – Добрич уточняват, че се провеждат и изпитите за придобиване на професионална квалификация. За писмена работа по теория на професията и практика са подадени 204 ученици. За дипломен проект са заявили участие 195 ученици. 204 ученици се очаква да се явят на писмен тест по теория на професията и практика. Изпитите за придобиване на професионална квалификация ще се проведат в 6 професионални гимназии в област Добрич.

1101 зрелостници в областта се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература.