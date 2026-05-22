Георги Вълчев: Ще вземем мерки за спиране на тенденцията на закриване на училища

Ще предприемем комплекс от мерки, които да спрат негативната тенденция на закриване на училища, каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на въпрос от народния представител Ангел Янчев от „Възраждане“ относно политиката на Министерството на образованието и науката (МОН) по отношение на закриването на училища в България, особено в малките населени места.

В края на май изтича срокът за внасяне на предложения от общините за закриване на училища до министъра на образованието и науката, отбеляза Ангел Янчев.

Въпросът за закриването на училища е изключително болезнен и той има много измерения. Ще подхождаме с изключително внимание и ще полагаме всички усилия да запазваме малките училища, които са застрашени от затваряне, увери образователният министър.

По думите му има два проблема и те са свързани с решенията на местните общности, защото решенията първоначално се приемат от Общинските съвети. „Има и един праг, отвъд който ние не предлагаме качествено образование, когато има паралелки, които наподобяват старата взаимоучителна метода - от втори до пети, до шести клас, да учат заедно. Това е проблем за качеството на образованието. Искам да ви уверя обаче, че съзнаваме този проблем - на нито един министър, на нито един Общински съвет, на нито един кмет не е приятно да се закриват училища. Ще направим среща с всички общини, които в момента имат затруднения, ще положим всички усилия, за да запазим училища и това ще бъде трайна политика на Министерството на образованието и науката в следващите години. Тя трябва да бъде последвана и от множество други мерки, които да повишат възможността за икономическа заетост в регионите, да намерим допълнителни механизми, които да компенсират, защото имаме региони, в които семействата отсъстват, а децата са поверени на баби и дядовци, които нямат този авторитет“, каза министър Вълчев.

Ще предприемем комплекс от мерки, които да спрат тази негативна тенденция на закриване на училища. Ако някъде това се случи, то ще бъде заради невъзможността да удържим дадено училище на дадено място и защото то няма да може да предлага качествено образование. Съгласен съм, че това е и проблем, свързан с тежката демографска криза, но ние трябва да дадем качествено образование и шанс на всяко българско дете, което има желание да се развива, има необходимия интелект и полага необходимите усилия, заяви образователният министър, цитиран от БТА.

Той съобщи, че материалите от проверката в частното училище „Космос“ са изпратени до прокуратурата и се очаква да се види какво ще е решението ѝ. Това е направено от екипа на служебния министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов. Няма да допуснем частното образование да не спазва правилата за обучение в българската образователна система и да се прикриват нарушения, от което да страдат децата, каза министър Георги Вълчев.