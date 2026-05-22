Предприети са действия за сключване на договор за ремонта на спешното в Перник

Предприети са действия за сключване на договор за ремонта на спешното отделение в Перник, обясни здравният министър Катя Ивкова по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос от народния представител Мартин Жлябинков от „Прогресивна България“ относно сроковете за приключване на ремонта на Спешното приемно отделение към Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" - Перник.

Ивкова разказа, че още септември 2021 г. е сключен договор за ремонтни дейности, но поради системно нарушаване на задълженията и забавяне през есента на 2023 г. той е прекратен. Следващата година е обявена нова обществена поръчка, но през октомври е прекратена, тъй като офертите не са отговаряли на условията и не са били подходящи. През ноември 2025 г. отново се обявява обществена поръчка, като с решение от февруари 2026 г. е обявен изпълнител. От тогава до момента обаче не е бил сключен договор с класирания изпълнител и сега министър Ивкова каза, че е възложила в кратки срокове да се предприемат действия по процедурата.

Министърът добави, че е закупена медицинска апаратура, специализирано оборудване както и медицинско и технологично обзавеждане за спешното отделение в Перник. Мисля, че съвсем скоро ще мога да предоставя допълнителна информация по казуса, завърши Ивкова, цитирана от БТА.

Изискана е информация от Регионалната здравна инспекция в Пловдив за актуалното състояние на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Киро Попов" – Карлово и предприетите на общинско ниво мерки за укрепване на тази структура. Това каза министърът на здравеопазването в отговор на въпрос от народния представител Анна Бодакова от парламентарната група на „Демократична България" относно състоянието на Инфекциозното отделение към болницата в Карлово, кадровото обезпечаване и използването на целевото финансиране за инфекциозни отделения.

По думите на Ивкова Министерството на здравеопазването подпомага процеса по придобиване на специалност, но привличането и задържането на персонала е в отговорностите на ръководството на болницата с активното участие на Общината.

Като общинско лечебно заведение в компетентността на Общинския съвет е да решава въпросите, свързани с управлението на болницата, добави министър Ивкова. Тя допълни, че болницата има възможност за получаване на финансиране за медицински услуги и от общинския бюджет чрез договор с Общината.

Министърът обясни, че съгласно договор Министерството на здравеопазването субсидира отделението за 10 броя легла, финансовият ресурс за 2026 г. е в размер на 143 162 евро, като субсидията се изплаща ежемесечно. Към 31 март отчетеният брой преминали пациенти в отделението е 177.

Здравният министър припомни, че е провела работна среща с Националното сдружение на общините в Република България вчера, на която са били обсъдени и кадровите въпроси в здравеопазването, като там е присъствал и кметът на Карлово.

Анна Бодакова поиска уточнение от министъра по отношение информация в публичното пространство, че кметът на Карлово е предложил младите лекари да работят три години в общински болници. Министър Ивкова посочи, че решение по темата не е взимано и отчете, че България е част от ЕС, където има свободно движение на хора, стоки и услуги.