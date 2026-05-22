8 г. затвор за мъж, намушкал приятелка с кухненски нож и я обрал

По обвинение на Окръжна прокуратура – Велико Търново 46-годишен мъж бе осъден на осем години затвор за опит за убийство на жена, кражба на нейни вещи и неправомерно ползване на банковата ѝ карта, съобщиха от държавното обвинение.

Д.К. бе признат за виновен за това, че на 16 юни 2025 г., във Велико Търново, направил опит умишлено да умъртви С. И. в дома й чрез нанасяне на удар с нож в коремната област.

Мъжът е признат за виновен и по обвинения, че веднага след първото престъпление отнел 400 лева, собственост на пострадалата, а на следващия ден в гр. Павликени на два пъти използвал банковата ѝ карта без нейно съгласие, като чрез АТМ устройство изтeглил общо 70 лева.

Осъденият и пострадалата поддържали приятелски отношения. През юни 2025 г. след скарване между тях Д. К. я пробол в дома ѝ с кухненски нож в областта на корема. Тя успяла да потърси помощ и след лекарска намеса животът ѝ бил спасен. Преди да си тръгне, обвиняемият взел портмонето на С.И., а на следващия ден изтеглил парите от банковата ѝ карта.

След престъплението по искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Д. К. е признал вината си, поради което определеното от съда наказание от 12 години лишаване от свобода е намалено с 1/3 на окончателно наказание от 8 години затвор.