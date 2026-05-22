8 г. затвор за мъж, намушкал приятелка с кухненски нож и я обрал

По обвинение на Окръжна прокуратура – Велико Търново 46-годишен мъж бе осъден на осем години затвор за опит за убийство на жена, кражба на нейни вещи и неправомерно ползване на банковата ѝ карта, съобщиха от държавното обвинение.
Д.К. бе признат за виновен за това, че на 16 юни 2025 г., във Велико Търново, направил опит умишлено да умъртви С. И. в дома й чрез нанасяне на удар с нож в коремната област.
Мъжът е признат за виновен и по обвинения, че веднага след първото престъпление отнел 400 лева, собственост на пострадалата, а на следващия ден в гр. Павликени на два пъти използвал банковата ѝ карта без нейно съгласие, като чрез АТМ устройство изтeглил общо 70 лева.
Осъденият и пострадалата поддържали приятелски отношения. През юни 2025 г. след скарване между тях Д. К. я пробол в дома ѝ с кухненски нож в областта на корема. Тя успяла да потърси помощ и след лекарска намеса животът ѝ бил спасен. Преди да си тръгне, обвиняемият взел портмонето на С.И., а на следващия ден изтеглил парите от банковата ѝ карта.
След престъплението по искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража".
Д. К. е признал вината си, поради което определеното от съда наказание от 12 години лишаване от свобода е намалено с 1/3 на окончателно наказание от 8 години затвор.