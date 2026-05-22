Йотова: Заедно трябва да проведем битката за българското земеделие

Заедно трябва да проведем битката за българското земеделие, което ни храни и ни пази живота, заяви президентът Илияна Йотова на откриването на традиционния събор на овцевъдите на поляните край Петропавловския манастир.

"Ако действително днес има тук представители на толкова много държавни институции, нашата клетва пред всички вас, производителите трябва да бъде - държавата да си влезе в ролята", подчерта президентът.

Според нея управляващите не трябва да се задоволяват само да преброят животните и да водят статистики колко мляко, сирене и кашкавал са преработени, а държавата да бъде гарант, да пази от наводнения и суши, животните от болести с необходимите политики, да бъде в помощ на производителя във всеки един момент.

"Трябва най-накрая да разплетем този възел, не може хората, които ни хранят и ни пазят живота накрая на месеца нерядко да не могат да свържат двата края, а от друга страна ние искаме българската продукция, чистата храна. Ето това уравнение трябва да решим заедно. Никак не е трудно, защото силата на потребители и производители, взети заедно, е много голяма. Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана, трябва да помогнем на мъжете и жените, които изхранват България, защото като български държавен глава съм абсолютно убедена, че храната на всеки един от нас, от най-малкото бебе до най-възрастния, е въпрос на национална сигурност", подчерта Йотова.

Събитието стартира при оранжев код за опасно време за региона, мъгла и дъжд, но това не помрачи настроението на участници и посетители. Предприемчиви търговци предлагата пред шатрите дъждобрани и найлонови ботуши за по 2 и 1 евро и те се харчеха ударно.

Президентът разгледа щандовете и шатрата с животни, опита истинско козе и овче сирене, фермерски кашкавал с трюфели и още натурални български храни.

Тази година в събитието участват над 70 занаятчии, над 60 фермери и производители на фермерска храна и напитки, над 30 изложители от Българската аграрна камара и над 20 производители и доставчици на селскостопанска техника, оборудване, фуражи, био и природни продукти.

Специален акцент тази година е „Сиренето на фермерите" – краве и овче сирене от български кооператив на производители. Овчето сирене е произведено от 100% свежо българско овче мляко от ферми, в които животните пасат свободно минимум 7 месеца в годината. То зрее най-малко 60 дни, без добавки и консерванти, и ще бъде представено на специалния щанд на кооператива.

В дните на събора посетителите ще могат да видят фермерски състезания, демонстрации с коне и пастирски кучета, млечни демонстрации, конкурс за фермерско сирене и кашкавал, фермерски пазар, чевермета, кулинарни прояви, детски фермерски игри, творителници, етно зона „Чифликът", хоротеки, нестинарски огнени ритуали и над 40 часа музика на живо на две

сцени.

Сред професионалните акценти е и международната кръгла маса „Новата среда на болести при дребните преживни животни", която ще събере фермери, ветеринарни специалисти и експерти от над 20 държави.

Националният събор на овцевъдите в България се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Сред официалните гости на откриването се очакват още земеделският министър Пламен Абровски, Росен Карадимов – председател на Комисията за защита на конкуренцията, Деляна Иванова – председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие; представители на ДФЗ, областен управител, кметове и др.

Националният събор на овцевъдите в България ще се проведе от 22 до 24 май 2026 г. и за поредна година ще събере на едно място българския фермерски труд, животновъдството, традиционните храни, занаятите, фолклора и културното наследство.

Според президента избор на фермерите трябва да е дали да се обединяват в кооперативи, или да работят самостоятелство, но институциите трябва да сложат земеделието като приоритет.