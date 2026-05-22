Издирват 74-годишна жена с деменция, изчезнала край Панчаревското езеро

Роднини и полиция издирват 74-годишна жена от Панчарево, която е изчезнала край езерото.

Близките ѝ апелират всеки, който може да я е забелязал някъде, да подаде сигнал.

Тоня е в неизвестност от сряда, 20 май 2026 г., около 16:00 часа. По информация на нейни близки, жената страда от деменция и е възможно да е дезориентирана и объркана.

За последно тя е забелязана в района на Панчаревското езеро, където е излязла на разходка. Тоня е висока около 156 см, с бяла коса. В деня на изчезването е била облечена с черно яке и тъмнолилава шапка, съобщава БГНЕС.

„От сряда не се прибра. Подали сме сигнал в полицията", съобщи нейната дъщеря Илияна Крупа и добави: „Ако беше някъде в района на Панчарево и Кокаляне, щяхме да я намерим. В сряда 5 екипа на полицията с по двама човека бяха по улиците, вчера 7 екипа я търсиха. Съмняваме се, че може да е тръгнала към София или Самоков и просто да се е изгубила".

Семейството на Тоня отправя апел към всички, които са я виждали или разполагат с каквато и да е информация, незабавно да се свържат с полицията.

Близките благодарят предварително за помощта, съпричастността и съдействието на гражданите. Всеки сигнал и всяко споделяне могат да бъдат от решаващо значение за нейното откриване.