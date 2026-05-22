Радев към Дара: Ти вече си част от европейската политика (Видео)

Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и ми пусна твоето изпълнение от "Евровизия". Така се обърна към певицата Дара премиерът Румен Радев. Тя е на среща с министър-председателя и министри в Министерски съвет.

"Твоята енергия, сила нескончаема и най-вече талант, пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип", каза премиерът.

"Искам да Ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Благодаря Ви за огромната радост, за чувството на национална гордост, които донесохте на нашите сънародници", посочи Радев.

"Днес поставяме първата стъпка по организация на "Евровизия" 2027 в България, благодарение на Дара и нейния екип. Ще положим максимум усилия, за да поставим България, където ѝ е мястото - достойно на световната карта", подчерта той.

"Искам да те поздравя, че ти и след тази победа се държиш по един достоен начин. Това е не по-малко важно от самата победа", добави министър-председателят.

"Благодаря и "Бангаранга" на всички. Не съм предполагала, че ще мога да го кажа това тук. Аз имам и още неща, които мога да предложа. България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как той се развива. Наистина се случват истински промени в държавата. Такива, каквито всички онези хора, които бяха на протести искаха да видят", каза победителката от "Евровизия" 2026.

"Тази победа е нещо много хубаво за мен, но вярвам че и за всички млади хора в страната ни, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава", заяви Дара.