Рецидивист, крал от коли в София, извади нож на полицаи. Пуснаха му ток, за да го хванат (снимки и видео)

Бандитът бил хванат тази сутрин. СНИМКИ: МВР

Рецидивист, излязъл от затвора в края на март, извади нож на полицаи в София. За да го задържат, се наложило да му пуснат ток с тейзър. Това съобщи шефът на "Криминална полиция" в 6-о РУ към СДВР Бисер Иванов. 

След излизането си от затвора, 68-годишният мъж крал от коли, паркирани пред търговски център в "Красна поляна". Всеки път го правел между 10 и 12 часа през деня. Задигал касетофони и други вещи. 

Около 8,30 часа тази сутрин от мъжът бил забелязан да се придвижва между паркирани автомобили в района. Видели го униформени, които веднага опитали да го задържат. Това той извадил нож. След като му пуснали ток с тейзъра, се наложило да му сложат и белезници.

Мъжът е в ареста за 24 часа. За кражбите от колите има няколко преписки, а за извадения нож се разследва закана. 

