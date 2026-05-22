ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майкъл Карик остава треньор на "Манчестър Юнайтед"

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22898835 www.24chasa.bg

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа мъж да шофира след употреба на наркотици

560
Полицейски служители хванаха два пъти за 12 часа 32-годишен русенец да шофира дрогиран. Снимка: Архив

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа 32-годишен мъж да шофира лек автомобил след употреба на наркотици, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в крайдунавския град.

Полицейски наряд спрял вчера около полунощ на бул. "Липник" лек автомобил с русенски регистрационен номер, шофиран от 32-годишен мъж. При проверката за алкохол дрегерът отчел 0,85 промила. Водачът бил тестван и за наркотици. Уредът отчел положителен резултат за употреба на бензодиазепин. На шофьора били съставени два акта акта, образувано било и бързо полицейско производство.

Дванайсет часа по-късно - вчера по обед, полицаи спрели за проверка на улица в Русе отново 32-годишния мъж, който управлявал същия автомобил. При проверката дрегерът не отчел наличие на алкохол. При теста за наркотици уредът показал положителен резултат за употреба на амфетамин.
По случая е образувано бързо производство.

Статистиката на полицията показва, че през миналата година пътните полицаи са съставили за нарушения на закона за движение по пътищата 8400 акта, наложени са над 25 хиляди глоби с фиш и са издадени повече от 27 хиляди електронни фиша, пише БТА

Полицейски служители хванаха два пъти за 12 часа 32-годишен русенец да шофира дрогиран. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)