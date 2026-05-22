Самолетно пръскане срещу ларви на комари ще се извърши на 26 май по поречието на Дунав в област Видин

Самолетно третиране срещу ларви на комари ще бъде извършено на 26 май в няколко общини по поречието на река Дунав в област Видин, съобщи на сайта си Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Видин.

Дейностите са във връзка с изпълнение на договор на Министерството на здравеопазването чрез РЗИ – Видин за извършване на спешни дезинсекционни услуги – наземни и въздушни ларвицидни обработки срещу комари.

Обработката ще се проведе в интервала от 07:00 до 10:00 часа върху държавни територии извън населените места. Третирани ще бъдат райони в общините Брегово – край селата Куделин и Връв, Ново село – край селата Ново село и Ясен, Видин – в районите на селата Гомотарци, Кошава, Сланотрън, Антимово, град Видин, каналите в Южната промишлена зона в близост до село Новоселци, както и от село Цар Симеоново до село Ботево. Обработки ще има и в Димово – в района на местността Рациария и село Арчар.

От здравната инспекция уточняват, че третирането ще бъде извършено с биоцид „Вектобак 12 АС", като обработката срещу ларви на комари е безвредна за другите биологични видове, пише БТА.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще бъде извършена в следващ подходящ ден, уточниха от РЗИ – Видин.