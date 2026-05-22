Арестуваха мъж, драл вратите на коли с нож

50-годишен мъж, надрал вратите на 3 коли с нож, бе задържан в София. Той бил хванат при акция на полицаите от 4-о РУ към СДВР.

Сигналът е подаден на 19 май от собственик на автомобил, който съдействал на полицейските служители при установяването и задържането на извършителя. Разследващият екип посетил мястото на инцидента и при огледа било констатирано, че вратите на паркираните автомобили са надраскани с остър предмет. В рамките на последващите процесуални действия били събрани данни за извършителя и след активна оперативна работа той бил задържан. При обиск у него е открит нож с дължина около 12 см.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и му е наложена мярка „задържане под стража" за срок до 72 часа. Продължава работата по документиране на съпричастността му към предишни престъпления, свързани с увреждане на автомобили.