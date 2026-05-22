Пламен Абровски: В активен диалог сме с всички по агрохранителната верига, за да намалим цените

Министерство на земеделието и храните е в активен диалог с всички по агрохранителната верига и се надявам, че в най-скоро време ще имаме резултат в посока поносими цените, каза на откриването на Националния събор на овцевъдите край Лясковец министър Пламен Абровски.

Той припомни, че в парламента са внесени два законопроекта за овладяване на цените и те целят основно да дадат глътка въздух на българския производител и възможност на потребителя да има достъп до по-качествена храна на по-ниски цени. Когато едни земеделски производител успее да затвори кръга на производство, да не гледа само животни, а да преработва, тогава се справя добре.

"Поголовното намаляване на селскостопанските животни ще се спре с политика, защото обикновеното даване на средства не може да помогне на родния производител. Ние трябва да променим законите, за да насърчим кооперирането и да опростим правилата, по които работи земеделският производител, за да не се занимава с бумащина. Ролята на земеделския производител и животновъд е да произвежда българска храна", коментира Абровски тревожните данни за драстично намаляване на поголовието.

Той посочи, че смените по върховете в подопечните му ведоства ще продължат. "Там, където е необходимо, ще има нови смени. Който не се справя с работата, ще бъде сменен. Ние нямаме време да чакаме и да се учим. Трябва да работим, защото земеделието ни е в криза", обяви след предприетите рокади в структурите на БАБХ министърът.

Относно липсата на кадри в земеделието Абровски посочи, че България има много голям ресурс по линия на европейските фондове, за да насърчава механизацията и дигитализацията и този тип инвестиции може да реши голям проблем с работната ръка.

Министерството договаря градозащитата със самолетен способ да продължи още тази пролет, каза още Абровски.

"Надявам се в най-скоро време да се случи, но има законови срокове, ако бяха започнали от януари, сега щяхме да имаме градозащита", посочи той.

