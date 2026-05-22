1996 зрелостници се явиха на втори изпит в Пловдив и областта, спипаха ученик с телефон

Проблемът със сгрешения запис на английски е бил решен с прочитане на текста

47 абитуриенти не са били допуснати до втората матура в Пловдив, съобщи шефката на РУО Иванка Киркова. По думите й 1996 зрелостници са се явили на изпита. Един е бил спипан с телефон и работата му е анулирана. По традиция най-много се явиха на английски. Оказа се, че сгрешеният запис, за който "24 часа" писа, е бил пуснат на 12-класници, явяващи се за високо владеене на езика на Шекспир - В1.1. Този проблем се е появил в цялата страна. Веднага са се намесили учители консултанти, за да прочетат коректно теста на учениците.

Паралелно с общообразователните предмети зрелостниците в професионалните гимназии положиха държавни изпити за придобиване на квалификация.

Писмен тест по теория на професията и практика са правили 402-ма ученици. Не са се явили 14.