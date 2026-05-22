Доцова от Рим: Българската просвета и култура са гаранция, че народът ни ще пребъде (Снимки)

Митрополит Антоний напомни, че тази година предстоят редица важни годишнини, свързани с църковния календар на страната ни - 1140 г. от пристигането на учениците на светите братя Кирил и Методий в България, 1200 г. от рождението на св. Константин-Кирил Философ и 1080 г. от успението на св. Иван Рилски

Българската просвета, наука и култура са нашият влог в историята на Европа и нашата гаранция, че българският народ ще пребъде!

Това заяви председателката на българския парламент Михаела Доцова пред мощите на св. Константин - Кирил Философ в навечерието на 24 май.

По традиция българската парламентарна делегация присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе", където се съхраняват мощите на свети Кирил.

Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний изнесе тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската

писменост, а на богослужението присъстваше и представител на Ватикана - приорът на базиликата "Сан Клементе" падре Пол Лоуър.

"Значението на стореното от светите Кирил и Методий особено силно се усеща тук, в Рим, където в началото на 868 г. тържествено са осветени от папа Адриан II богослужебните книги на старобъгарски език, който е обявен за литургичен. Използвам днешния повод, за да изразя благодарност към папа Лъв XIV, Ватикана, Рим за това, че през изминалите столетия с уважение почитат делото и паметта на светите братя. Това дело е богоугодно, реформаторско и дълбоко демократично. То изразява веруюто на св. Константин-Кирил Философ за равнопоставеността на хората, за това, че не трябва да има народи, оставени „слепи и глухи" за Божието слово, което носи истината чрез свещените книги", каза Доцова в речта си в базиликата "Сан Клементе".

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний отбеляза, че е свещен дълг именно във Вечния град Рим да се отбележат и значимите църковни и държавни годишнини, които са свързани с историята на християнството, с живота на Българската православна църква и с историческия път на българската държава. Той припомни, че през 2026 г. се навършват 1140 години от пристигането на учениците на светите братя Кирил и Методий в България, които намират убежище, закрила и прием при цар Борис-Михаил. Предстои и честването на 1200 г. от рождението на св. Константин-Кирил Философ и 1080 г. от успението на св. Иван Рилски Чудотворец.

По-късно парламентарната делегация, в която има представители на всички полиически сили от Народното събрание народните ще отиде и в базиликата „Санта Мария Маджоре". Там ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Председателят на Народното събрание и членовете на делегацията ще разговарят днес и с Великия комендор на суверенния Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.