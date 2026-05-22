Георги Пеев обсъди с таксиметровия бранш и автошколите проблемите в сектора

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев очаква транспортните браншове да изготвят общи и реалистични предложения с конкретни срокове за изпълнение на поставените проблеми. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията след две последователни срещи на министъра с представители на таксиметровите организации и на автошколите.

В разговорите са участвали заместник-министърът Христина Велинова и директорът на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски.

От пресцентъра посочиха, че по време на срещата с таксиметровия сектор министър Пеев е настоял браншът да представи единни предложения по основните проблеми. По думите му за един и същ проблем не могат да бъдат прилагани различни решения.

Представителите на таксиметровите организации са поставили като основен въпрос нерегламентираните превози, извършвани с леки автомобили. Те са настояли за законодателни промени, които да осигурят по-ефективен контрол и по-строга отговорност за системните нарушители. Обсъдени са били и други проблеми, които според сектора затрудняват работата на превозвачите.

От министерството отбелязаха, че по време на срещата с организациите в обучението на кандидат-шофьори министърът е акцентирал върху необходимостта от модернизиране на процеса и подобряване на електронната система за обучение.

„Всички подкрепяте дигитализацията, но системата трябва да работи без грешки и по ясни стандарти, за да не затруднява инструкторите“, заяви Георги Пеев, цитиран в съобщението.

Браншовите организации са поставили въпроси, свързани с актуализиране на учебните програми и усъвършенстване на електронната система за обучение. Министърът е заявил, че техни представители могат да участват в подготовката на нормативните промени.

От пресцентъра допълниха, че и на двете срещи министър Пеев е призовал организациите да изготвят общи предложения по неотложните теми, по които има съгласие, както и конкретни срокове за изпълнение.

„Целта е да изградим ефективна система, която работи в интерес на сектора и обществото, без да дава превес на отделни позиции“, подчерта министърът.

От министерството припомниха, че в началото на миналата седмица Георги Пеев проведе срещи и с представители на автобусните и товарните превозвачи, като предстоят разговори и с останалите сектори в транспорта и съобщенията.

Миналия месец на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София представители на таксиметровия бранш учредиха първата национална браншова организация – Българска асоциация на таксиметровите компании (БАТК). Тогава от сектора настояха за по-строг контрол върху нерегламентирания превоз, включително за прекратяване на дейността на приложението „Максим“, както и за въвеждане на ясни правила за индексиране на таксиметровите тарифи според инфлацията и нарастващите разходи.