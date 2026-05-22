България и РСМ обсъдиха регионалната свързаност

Вижте верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Матура

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет, която се проведе в петък. 

В 8,30 ч започна втората задължителна матура на 12-окласниците по профилиращ предмет. Тази сутрин в МОН бе изтеглен вариант 2.

Изпити се проведоха по 18 предмета в 1434 училища в страната. За втори ДЗИ по профилиращ предмет подадените заявления бяха над 24 000, като отново най-много са избрали да се явят на английски език.

Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 избират да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като полагат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация се проведе в 617 училища.

