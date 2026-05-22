След стрелбата по жена във Варна: Разследването разкрило отвличане от въоръжени украинци

Двама украински граждани са задържани за отвличане и противозаконно лишаване от свобода след зрелищна акция на полицията в Пловдив.

Разследването започва първоначално като опит за убийство, след като при инцидент във Варна е простреляна леко жена, съобщи говорителят на окръжната прокуратура в морския град Радослав Лазаров.

От прокуратурата обясниха, че след събраните доказателства се е оказало, че фактическата обстановка е различна от първоначалните данни и обвиненията срещу двамата вече са за отвличане, извършено от въоръжени лица, и незаконно лишаване от свобода.

Според разследващите двамата украинци са отвлекли трето лице – мъж с постоянно пребиваване в България. Той вече е установен и разпитан по делото.

От полицията уточниха, че мъжът има криминални регистрации „по икономическа линия", но отказаха повече подробности заради ранния етап на разследването.

Разпити вече са проведени и пред съдия.

Изхвърлили оръжието и избягали към Слънчев бряг

След стрелбата двамата заподозрени избягали с автомобил, като по пътя изхвърлили оръжието – 9-милиметров пистолет.

Първоначално се укрили в Слънчев бряг, където по принцип пребивавали, а след това се преместили в Пловдив.

„Всеки ден са сменяли квартирите си с цел да се укрият от разследването", обясни старши комисар Пировски.

След получена оперативна информация и акция на специализирани полицейски сили двамата били задържани в Пловдив.

Намерен втори паспорт с друга самоличност

При ареста у единия от мъжете бил открит втори паспорт с различни имена, но със същата снимка.

Според разследващите това може да е било подготвено за напускане на страната.

„Евентуално са очаквали да избягат от България", коментираха разследващите.

След ареста двамата са конвоирани до Варна.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража".

Разследването продължава, като предстои събиране на допълнителни доказателства, включително международни поръчки и проверки на връзките на задържаните.