Кметът на Русе отличи 39 изявени ученици в навечерието на 24 май

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Община Русе организира тържествена церемония по награждаване на отличниците от училищата на територията на общината. Събитието се проведе пред Доходното здание и събра ученици, учители, директори, родители и гости, обединени от уважението към знанието, таланта и упорития труд.

По традиция кметът на Русе Пенчо Милков връчи почетни грамоти и плакети на 39 ученици, предложени от педагогическите съвети на своите училища заради високите им постижения в образованието, науката, културата, изкуството и спорта. Сред отличените бяха ученици с призови места от национални олимпиади, състезания и конкурси, млади творци, активни доброволци и успешни спортисти, които достойно представят своите училища и Русе на национално и международно ниво.

„Днес Русе се гордее с вас – с вашите успехи, талант и постоянство. Вие сте младите хора, които със знания, труд и вдъхновение изграждат бъдещето на нашия град и на България. Благодаря на вашите родители, че с любов и всеотдайност подкрепят пътя ви към нови върхове", обърна се кметът към присъстващите. Пенчо Милков поздрави учениците и техните преподаватели за отдадеността и високите резултати, които превръщат Русе в град на знанието и духовността.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът Енчо Енчев и председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, директори на учебни заведения, преподаватели и общественици.

По време на церемонията музикален поздрав към присъстващите отправи Стефания Горначка - възпитаник на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов", с песента „Девойко, мари хубава", а в края на събитието Елвина Стоянова от специалност „Цигулка" при НУИ „Проф. В. Стоянов" изпълни „Кантабиле" от Паганини.

Церемонията завърши с обща снимка на наградените ученици