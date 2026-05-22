Увеличават приема в детските градини в Пловдив заради недостатъчно места

454 деца не са приети за първа група от класирането на 14 май

Приемът в детските градини в Пловдив за първа група ще нарасне заради недостиг на места от следващата година. Това става ясно от предложение на кмета на града Костадин Димитров. То ще се гласува на следващата общинска сесия. Очаква се броят на децата да се завиши до 28 в група.

Причината за това е големият брой деца в определени райони и желанието на родителите те да посещават детска градина близо до дома си.

На 14 май т.г. беше първото класиране за новосформираните първи групи, от което стана ясно, че 454 деца, родени през 2023 г., не са били класирани. Кандидатствали са 2464, а от тях са приети 2010.

Средната посещаемост през последните години в забавачките в Пловдив за първа група е под 18 деца, като за периода февруари-април т.г. е 17,8.

От предложението става ясно, че увеличаването на броя на децата в детските градини, не противоречи на нормативите за предучилищно и училищно образование.

Най-много свободни места има в район "Източен".